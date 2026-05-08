Роспотребнадзор назвал источники хантавирусной инфекции для человека - РИА Новости, 08.05.2026
17:49 08.05.2026
Роспотребнадзор назвал источники хантавирусной инфекции для человека

© REUTERS / Dado Ruvic — Тестирование на хантавирус
  • Роспотребнадзор сообщил, что источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны.
  • Основной путь заражения человека хантавирусом происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Источником инфекции для человека являются грызуны. В природе резервуар хантавирусов – мелкие млекопитающие в первую очередь полевые мыши, крысы и полевки", - говорится в сообщении.
Здоровье - ОбществоАргентинаКабо-ВердеЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗХантавирус
 
 
