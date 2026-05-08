Роспотребнадзор назвал источники хантавирусной инфекции для человека

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Источником инфекции для человека являются грызуны. В природе резервуар хантавирусов – мелкие млекопитающие в первую очередь полевые мыши, крысы и полевки", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что основной путь заражения человека происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных.
В ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР.