Роспотребнадзор назвал источники хантавирусной инфекции для человека

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Источником хантавирусной инфекции для человека являются грызуны, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что основной путь заражения человека происходит при вдыхании аэрозолей, содержащих вирус, которые выделяются с экскрементами, мочой и слюной инфицированных животных.