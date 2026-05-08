В Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров лайнера, где нашли хантавирус
10:35 08.05.2026
В Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров лайнера, где нашли хантавирус

© REUTERS / Stringer
Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера Hondius, где произошла вспышка хантавируса.
  • Пассажиры сошли на берег, не пройдя проверки на контакт с заразившимися хантавирусом.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Власти Калифорнии разыскивают более 20 пассажиров круизного лайнера Hondius, где ранее произошла вспышка хантавируса, сообщает газета New York Post со ссылкой на чиновников.
Ранее газета New York Times сообщала, что американские власти проводят мониторинг состояния здоровья американцев, которые среди других пассажиров круизного лайнера Hondius, где произошла вспышка хантавируса, в конце апреля высадились на острове Святой Елены, а затем вернулись в США. Сообщается, что эти пассажиры проживают в штатах Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния. По предварительным данным, у вернувшихся путешественников не были выявлены симптомы заболевания.
Как подчеркивает New York Post, власти Калифорнии занимаются поиском пассажиров, сошедших с лайнера MV Hondius. Путешественники покинули судно, не пройдя никакой проверки в отношении их контактов с пассажирами, заразившимися хантавирусом.
"Две недели спустя после первого случая смерти на борту более двух десятков пассажиров сошли на берег... Этих людей активно разыскивают, пока агентства по делам здравоохранения работают над тем, чтобы определить, произошло ли вторичное распространение инфекции", - говорится в публикации издания.
В четверг вечером президент США Дональд Трамп выразил надежду, что ситуация с хантавирусом находится под контролем, и пообещал в ближайшее время представить полный отчет о зараженном судне.
В ВОЗ ранее сообщили, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на лайнере MV Hondius. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих требуется медицинская эвакуация.
