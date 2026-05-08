У двух британцев с лайнера MV Hondius подтвердили хантавирус

ЛОНДОН, 8 мая - РИА Новости. Заражение хантавирусом подтверждено у двух британцев с круизного лайнера MV Hondius, еще один случай подозревается на острове Тристан-да-Кунья, сообщило в пятницу британское агентство по здравоохранению (UKHSA).
"У двух граждан Великобритании подтверждено заражение хантавирусом, еще один случай подозревается на территории острова Тристан-да-Кунья", - говорится в сообщении на сайте агентства.
По данным ведомства, власти Великобритании готовятся к прибытию лайнера MV Hondius на Тенерифе в воскресенье.
"В настоящее время ни у одного из находящихся на борту британских граждан симптомы не наблюдаются, за ними ведется тщательное наблюдение", - уточнили в агентстве.