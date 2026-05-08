Вирусолог назвал главного переносчика хантавируса
03:24 08.05.2026 (обновлено: 06:11 08.05.2026)
© AP Photo / Susan Montoya Bryan — Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса. Архивное фото
  • Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок, который в России никогда не встречался.
  • Хантавирус в России может вызывать только геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, которую передают обычные грызуны, распространенные на территориях Волги и Урала.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок, в России этот вид грызунов никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром (заболевание, поражающее легкие и сердечно-сосудистую систему - ред.), в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный - это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было", - сказал он.
Хантавирус в России может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГПЛС), которую передают обычные грызуны. Как правило, он распространен на территориях Волги и Урала.
"Каждый год в эндемичных регионах сотни и тысячи россиян заболевают геморрагической лихорадкой с почечным синдромом", - уточнил он.
Ученый также отметил, что при возможном завозе хантавируса Андес в РФ инфекция все равно не получит распространения.
В среду Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на лайнере в Атлантике зафиксирован вирус Андес, он подтвержден анализами институтов в ЮАР и Швейцарии. Общее число заразившихся достигло восьми человек после того, как еще одни случай заражения был выявлен у пациента, вернувшегося в Швейцарию. Трое скончались.
