Вирусолог назвал главного переносчика хантавируса

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Основным переносчиком хантавируса Андес является длиннохвостый рисовый хомячок, в России этот вид грызунов никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Распространение вируса Андес, вызывающего хантавирусный кардиопульмональный синдром (заболевание, поражающее легкие и сердечно-сосудистую систему - ред.), в России маловероятно. Основной его носитель, и, возможно, единственный - это длиннохвостый рисовый хомячок. У нас пока этих хомячков нет и не было", - сказал он.

Хантавирус в России может вызывать лишь геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГПЛС), которую передают обычные грызуны. Как правило, он распространен на территориях Волги и Урала

"Каждый год в эндемичных регионах сотни и тысячи россиян заболевают геморрагической лихорадкой с почечным синдромом", - уточнил он.

Ученый также отметил, что при возможном завозе хантавируса Андес в РФ инфекция все равно не получит распространения.