Рейтинг@Mail.ru
В гостиницах в Ивангороде нет мест в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 08.05.2026 (обновлено: 13:07 08.05.2026)
В гостиницах в Ивангороде нет мест в преддверии Дня Победы

В гостиницах граничащего с Наровой Ивангорода нет мест в преддверии Дня Победы

CC BY-SA 4.0 / Vadim Tolbatov / ИвангородИвангород
Ивангород - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
CC BY-SA 4.0 / Vadim Tolbatov / Ивангород
Ивангород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В гостиницах Ивангорода нет свободных мест в преддверии Дня Победы.
  • Операторы гостиниц "Витязь" и "Тихий дворик" отметили полное заселение на 9–10 мая.
  • 9 мая в Ивангороде традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В гостиницах российского Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, нет мест в преддверии праздничных мероприятий, запланированных в городе ко Дню Победы, сообщили РИА Новости представители местных отелей.
Операторы двух гостиниц Ивангорода "Витязь" и "Тихий дворик" отметили, что свободных номеров на ближайшее время нет, запись полная.
«
"У нас с 9 на 10 мая полное заселение", - рассказал агентству один из администраторов.
Ещё в четырех гостиницах города корреспонденту РИА Новости также не удалось забронировать номер, свободных мест нет.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
СМИ рассказали, что началось на границе России с Эстонией перед Днем Победы
4 мая, 08:56
 
НарваИвангородЛенинградская областьДень Победы — 2026Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала