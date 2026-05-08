В гостиницах в Ивангороде нет мест в преддверии Дня Победы

9 мая в Ивангороде традиционно пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В гостиницах российского Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, нет мест в преддверии праздничных мероприятий, запланированных в городе ко Дню Победы, сообщили РИА Новости представители местных отелей.

Операторы двух гостиниц Ивангорода "Витязь" и "Тихий дворик" отметили, что свободных номеров на ближайшее время нет, запись полная.

« "У нас с 9 на 10 мая полное заселение", - рассказал агентству один из администраторов.

Ещё в четырех гостиницах города корреспонденту РИА Новости также не удалось забронировать номер, свободных мест нет.