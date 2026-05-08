В гостиницах в Ивангороде нет мест в преддверии Дня Победы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. В гостиницах российского Ивангорода, граничащего с эстонской Нарвой, нет мест в преддверии праздничных мероприятий, запланированных в городе ко Дню Победы, сообщили РИА Новости представители местных отелей.
Операторы двух гостиниц Ивангорода "Витязь" и "Тихий дворик" отметили, что свободных номеров на ближайшее время нет, запись полная.
"У нас с 9 на 10 мая полное заселение", - рассказал агентству один из администраторов.
Ещё в четырех гостиницах города корреспонденту РИА Новости также не удалось забронировать номер, свободных мест нет.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.