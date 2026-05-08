СК показал видео с подозреваемым в убийстве спортсмена в Калуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. СУСК по Калужской области предоставило РИА Новости видео, на котором следователь сообщает задержанному за убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, в чем он подозревается, при этом фигурант сидит без наручников и внешне спокойно воспринимает информацию.

"Сообщаю вам о том, что вы подозреваетесь в совершении убийства, то есть в умышленном причинении смерти человеку. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", - говорит следователь.