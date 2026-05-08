СК показал видео с подозреваемым в убийстве спортсмена в Калуге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СУСК по Калужской области предоставило видео, на котором следователь сообщает задержанному за убийство Дмитрия Исаева, в чем он подозревается
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. СУСК по Калужской области предоставило РИА Новости видео, на котором следователь сообщает задержанному за убийство чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, в чем он подозревается, при этом фигурант сидит без наручников и внешне спокойно воспринимает информацию.
"Сообщаю вам о том, что вы подозреваетесь в совершении убийства, то есть в умышленном причинении смерти человеку. То есть в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ", - говорит следователь.
Сидящий напротив следователя мужчина, не меняя положения тела, внешне спокойно воспринимает информацию следователя. Подозреваемый без наручников.
Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать и был задержан в Брянской области.