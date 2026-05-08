Стало известно, когда решат вопрос ареста подозреваемого в убийстве Исаева - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
11:35 08.05.2026 (обновлено: 11:41 08.05.2026)
Стало известно, когда решат вопрос ареста подозреваемого в убийстве Исаева

Вопрос об аресте подозреваемого в убийстве Исаева в Калуге решат после обеда

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подозреваемому в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева изберут меру пресечения после обеда.
  • Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Меру пресечения подозреваемому в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге изберут сегодня после обеда, сообщили РИА Новости в силовых структурах региона.
"После обеда планируется избрание меры пресечения", - сказал собеседник.
Накануне СУСК по Калужской области заявлял, что следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Об убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева стало известно накануне. По данным СУСК и прокуратуры, убийство произошло в ночь на четверг, в ходе конфликта в 35-летнего Исаева стрелял 41-летний местный житель из огнестрельного оружия, спортсмен с ранением был доставлен в больницу, где скончался. Возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый пытался сбежать и был задержан в Брянской области.
