Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на Парад - РИА Новости, 08.05.2026
01:37 08.05.2026
Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на Парад 9 Мая

© Sputnik / Томас Тхайцук
Бадра Гунба. Архивное фото
  • Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл в Москву на Парад Победы 9 мая.
  • В субботу глава Абхазии проведет встречу с президентом России.
  • Гунба назвал 9 мая священной датой, объединяющей РФ и Абхазию, и подчеркнул, что участие в торжествах — это дань уважения героям и подтверждение общих ценностей и стремлений к мирному будущему.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба прибыл с супругой в Москву на парад 9 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
В марте пресс-служба президента абхазского государства сообщала, что Гунба по приглашению президента РФ Владимира Путина примет участие в параде Победы 9 мая в Москве. Кроме того, как сообщал в четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков, в День Победы Россию посетят представители Южной Осетии, Белоруссии, Лаоса, Словакии, Малайзии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Мы прибыли в Москву", - сказал представитель президента.
Он уточнил, что глава Абхазии приехал с супругой. В пресс-службе добавили, что в субботу глава республики проведет встречу с президентом России.
Как отметил РИА Новости сам Гунба, 9 мая - это священная дата, объединяющая РФ и Абхазию.
"Я с благодарностью принял приглашение Владимира Владимировича Путина встретить этот праздник в Москве. Участие в торжествах — дань уважения героям и подтверждение того, что сегодня наши страны по-прежнему объединяют общие ценности и стремление к мирному и стабильному будущему", - сказал Гунба.
