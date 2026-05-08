В России более ста улиц носят имена героев СВО

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 100 улиц в российских городах и селах носят имена героев специальной военной операции, свидетельствуют данные властей, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В Башкирии, по данным местных властей, имена Героев России Игоря Насибуллина, Ильдара Суфиярова и Тамерлана Ильгамова носят улицы в селах Старый Варяш, Нагаево и Аскарово соответственно.
В Симферополе улица и школа названы в честь Героя России Владислава Дорохина. В министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым РИА Новости также сообщили, что в Советском районе города установлена памятная стела Александру Апухтину, в Сакском районе именем Владислава Турубары названы Михайловская средняя школа и сквер, а в поселке Гвардейское Симферопольского района школе-гимназии №2 присвоено имя ее выпускника Дмитрия Фомина.
В Петрозаводске и Магадане есть улицы Защитников Донбасса. Имя Героя России Владимира Жоги также носят улицы в Ростове-на-Дону, Пензе, Калуге, в Волгоградской области и Ставропольском крае, Туве, ЯНАО и ДНР. В Воронеже, Новосибирске, Саратове, Перми, Набережных Челнах, Улан-Удэ в честь участников и героев СВО названы скверы. В Карачаевске именем Героя России Канамата Боташева названа Центральная площадь.
В Мурманске именем Героя России Дениса Васильченко, по данным Минобороны РФ, назван противодиверсионный катер "П-475" Северного флота. В Рязани имя Героя РФ Алексея Курганова присвоили новой электроподстанции. В регионе еще один объект носит имя Героя РФ - Сергея Сухарева, погибшего в ходе СВО. В честь него назван пригородный электропоезд, который ходит из Рязани в Москву.
Имя первого Героя России с начала СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено улице в Махачкале (бывшая улица Джигитская) и махачкалинской гимназии №42, в которой он учился, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Там также отметили, что его память увековечена и за пределами Дагестана - его имя носят улицы в Нальчике и Краснодаре, а по решению властей ДНР в его честь переименована площадь Конституции в Донецке.
