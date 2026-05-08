Рейтинг@Mail.ru
В России более ста улиц носят имена героев СВО - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:52 08.05.2026
В России более ста улиц носят имена героев СВО

РИА Новуости: в российских городах и селах более ста улиц носят имена героев СВО

© Фото : пресс-служба главы ДНРПамятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе
Памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : пресс-служба главы ДНР
Памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России более ста улиц носят имена героев специальной военной операции.
  • Улицы, названные в честь героев СВО, есть в разных регионах страны, включая Республику Крым, Дагестан, Мурманскую и Рязанскую области.
  • В различных городах России также увековечены имена героев СВО в названиях школ, скверов и других объектов.
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Более 100 улиц в российских городах и селах носят имена героев специальной военной операции, свидетельствуют данные властей, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
В Башкирии, по данным местных властей, имена Героев России Игоря Насибуллина, Ильдара Суфиярова и Тамерлана Ильгамова носят улицы в селах Старый Варяш, Нагаево и Аскарово соответственно.
Памятник первому командиру батальона Спарта Арсену Павлову с позывным Моторола в городе Ухта в республике Коми - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Коми открыли памятник первому командиру батальона "Спарта"
26 октября 2025, 14:55
В Симферополе улица и школа названы в честь Героя России Владислава Дорохина. В министерстве внутренней политики, информации и связи Республики Крым РИА Новости также сообщили, что в Советском районе города установлена памятная стела Александру Апухтину, в Сакском районе именем Владислава Турубары названы Михайловская средняя школа и сквер, а в поселке Гвардейское Симферопольского района школе-гимназии №2 присвоено имя ее выпускника Дмитрия Фомина.
В Петрозаводске и Магадане есть улицы Защитников Донбасса. Имя Героя России Владимира Жоги также носят улицы в Ростове-на-Дону, Пензе, Калуге, в Волгоградской области и Ставропольском крае, Туве, ЯНАО и ДНР. В Воронеже, Новосибирске, Саратове, Перми, Набережных Челнах, Улан-Удэ в честь участников и героев СВО названы скверы. В Карачаевске именем Героя России Канамата Боташева названа Центральная площадь.
В Мурманске именем Героя России Дениса Васильченко, по данным Минобороны РФ, назван противодиверсионный катер "П-475" Северного флота. В Рязани имя Героя РФ Алексея Курганова присвоили новой электроподстанции. В регионе еще один объект носит имя Героя РФ - Сергея Сухарева, погибшего в ходе СВО. В честь него назван пригородный электропоезд, который ходит из Рязани в Москву.
Имя первого Героя России с начала СВО Нурмагомеда Гаджимагомедова присвоено улице в Махачкале (бывшая улица Джигитская) и махачкалинской гимназии №42, в которой он учился, сообщили РИА Новости в правительстве республики. Там также отметили, что его память увековечена и за пределами Дагестана - его имя носят улицы в Нальчике и Краснодаре, а по решению властей ДНР в его честь переименована площадь Конституции в Донецке.
Бюст дважды Героя России Михаила Гудкова - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Школе в Донецке присвоили имя дважды Героя России
27 декабря 2025, 18:28
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаРязаньДмитрий ФоминВладимир ЖогаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала