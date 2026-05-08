Рейтинг@Mail.ru
"Фрозиноне" вышел в Серию А - РИА Новости Спорт, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:56 08.05.2026 (обновлено: 00:00 09.05.2026)
"Фрозиноне" вышел в Серию А

"Фрозиноне" пробился в высший дивизион чемпионата Италии по футболу

© Фото : Соцсети футбольного клуба "Фрозиноне"Итальянский футбольный клуб "Фрозиноне"
Итальянский футбольный клуб Фрозиноне - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Соцсети футбольного клуба "Фрозиноне"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Фрозиноне" вышел в Серию А.
  • В рамках 38-го тура Серии B "Фрозиноне" дома разгромил "Мантову" со счетом 5:0.
  • Победителем Серии B стала "Венеция".
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Фрозиноне" напрямую вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
В пятницу состоялся заключительный, 38-й тур Серии B, в рамках которого "Венеция" на своем поле обыграла "Палермо" (2:0), а "Фрозиноне" дома разгромил "Мантову" (5:0).
"Венеция", набрав 82 очка, заняла первое место, ранее клуб досрочно обеспечил себе выступление в высшем дивизионе чемпионата Италии. "Фрозиноне", отстав на один балл, стал вторым и тоже вышел в Серию А.
В плей-офф за выход в главный по статусу чемпионат страны сыграют команды, занявшие 3-8-е места. Начиная с полуфинала участие в розыгрыше примут "Монца" (76 очков), ставшая третьей, и "Палермо" (72). С 1/4 финала выступления начнут "Катандзаро" (59), "Модена" (55), "Стабия" (51) и "Авеллино" (49).
Футболисты клуба Родина - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
"Родина" впервые в своей истории вышла в РПЛ
Вчера, 22:27
 
ФутболСпортФрозинонеВенецияПалермоСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала