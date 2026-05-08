"Фрозиноне" вышел в Серию А.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Фрозиноне" напрямую вышел в высший дивизион чемпионата Италии по футболу.
"Венеция", набрав 82 очка, заняла первое место, ранее клуб досрочно обеспечил себе выступление в высшем дивизионе чемпионата Италии. "Фрозиноне", отстав на один балл, стал вторым и тоже вышел в Серию А.
