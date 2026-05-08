В университете в Вене рассказали об актуальности теории Фрейда - РИА Новости, 08.05.2026
06:47 08.05.2026
В университете в Вене рассказали об актуальности теории Фрейда

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ключевые положения теории Зигмунда Фрейда сохраняют актуальность и сегодня, заявили в Университете Зигмунда Фрейда в Вене.
  • В университете уточнили, что идеи австрийского психиатра развивают в современных исследованиях, посвященных психотерапии, качеству помощи и влиянию социальных факторов на психическое здоровье.
  • Наследие Фрейда рассматривают не как догму, а как задачу для дальнейшего научного развития, подчеркнули в учебном заведении.
ВЕНА, 8 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Ключевые положения теории австрийского психиатра Зигмунда Фрейда сохраняют актуальность и сегодня, несмотря на развитие современной науки, заявили РИА Новости в Университете Зигмунда Фрейда в Вене.
В вузе отметили, что идеи австрийского психиатра развивают в современных исследованиях, посвященных психотерапии, качеству помощи и влиянию социальных факторов на психическое здоровье. "С современной позиции личность Фрейда оценивается более дифференцированно. Многие его теоретические модели были развиты, скорректированы или переосмыслены современной наукой", - сообщили в университете, уточнив, что это касается, например, его теории влечений, отдельных представлений о психическом развитии, а также идей, обусловленных культурно-историческим контекстом его времени.
"При этом сохраняют актуальность ключевые базовые положения: психологические симптомы не возникают случайно и поддаются пониманию, биография и опыт отношений формируют развитие личности, симптомы нельзя рассматривать изолированно, а отношения между пациентом и терапевтом играют важную роль в лечении", - пояснили в учебном заведении.
В университете добавили, что наследие Фрейда рассматривают не как догму, а как задачу для дальнейшего научного развития. "Современный университет должен объединять психоаналитические, психотерапевтические, психологические, медицинские и социально-научные подходы", - пояснили в учебном заведении.
В вузе уточнили, что в этом и заключается актуальность Фрейда: он рассматривал психическое страдание не только с биологической или моральной точки зрения, но и как проявление жизненного опыта человека, его отношений и социальной среды. В университете подчеркнули, что современные исследования развивают эти подходы с учетом сегодняшних научных и социальных вызовов.
"К ним относятся, в частности, развитие психотерапевтической науки, тесная связь теории, исследований и клинической практики, работа в психотерапевтических и психологических амбулаториях; а также исследовательские проекты, посвященные психотерапевтическим процессам, качеству помощи, миграции, системам здравоохранения и социальным факторам", - добавили в Венском университете.
Шестого мая исполнилось 170 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939) - врача-психиатра и основателя психоанализа.
