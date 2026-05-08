Премьер Словакии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.