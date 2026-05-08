Премьер Словакии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, прибывший в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы, возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.
Словацкий премьер возложил венок из алых гвоздик, поправив ленты, выполненные в цветах бело-сине-красного триколора, после чего вместе с делегацией почтил минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны. Церемония прошла при сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.
Ранее стало известно, что премьер Словакии направляется в Москву на 9 Мая, чтобы отдать дань уважения красноармейцам, которые погибли в боях с гитлеровцами за освобождение Словакии. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, также планируется встреча Фицо с президентом РФ Владимиром Путиным.