Премьер Словакии прибыл в Россию в преддверии Дня Победы
17:45 08.05.2026 (обновлено: 18:35 08.05.2026)
Премьер Словакии прибыл в Россию в преддверии Дня Победы

Фицо прилетел в Москву в преддверии Дня Победы

Премьер Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву в преддверии Дня Победы.
Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Владимир Путин проведет с ним переговоры. Политики обсудят планы, связанные с возобновлением работы межправкомиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Как утверждал МИД Словакии, Фицо во время визита в Россию может передать послание от Владимира Зеленского.
В субботу праздничные мероприятия в честь Дня Победы также посетят главы Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии, Южной Осетии и Республики Сербской.
Во время парада на Красной площади в составе пешей колонны пройдут военные из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне СВО. В авиационной части пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.
