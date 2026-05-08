"Факел" спустя год вернулся в РПЛ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.

В другом матче 33-го тура новороссийский "Черноморец" в гостях обыграл "Чайку" со счетом 2:0. Команда из села Песчанокопское ранее досрочно вылетела во Вторую лигу. "Черноморец" с 32 очками покинул зону вылета и поднялся на 15-е место, опередив еще не сыгравшую в этом туре "Уфу" на один балл.