Рейтинг@Mail.ru
"Факел" спустя год вернулся в РПЛ - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:56 08.05.2026 (обновлено: 20:01 08.05.2026)
"Факел" спустя год вернулся в РПЛ

Воронежский "Факел" обеспечил себе участие в РПЛ в сезоне-2026/27

© Фото : Соцсети воронежского ФК "Факел"Футболисты воронежского "Факела"
Футболисты воронежского Факела - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Фото : Соцсети воронежского ФК "Факел"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воронежский футбольный клуб «Факел» обеспечил себе участие в РПЛ в сезоне-2026/27.
  • «Факел» вернулся в РПЛ спустя год.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Первая лига
08 мая 2026 • начало в 18:00
Завершен
Факел
0 : 0
СКА-Хабаровск
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 0:0.
"Факел" с 65 очками возглавляет таблицу Первой лиги, опережая идущий третьим екатеринбургский "Урал", которому осталось провести два матча, на 7 очков. "СКА-Хабаровск" (39 очков) занимает 13-е место.
"Факел" вернулся в высший дивизион чемпионата России после вылета по итогам сезона-2024/25.
Заключительный, 34-й тур Первой лиги состоится 16 мая. "СКА-Хабаровск" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Факел" в гостях сыграет с ульяновской "Волгой".
В другом матче 33-го тура новороссийский "Черноморец" в гостях обыграл "Чайку" со счетом 2:0. Команда из села Песчанокопское ранее досрочно вылетела во Вторую лигу. "Черноморец" с 32 очками покинул зону вылета и поднялся на 15-е место, опередив еще не сыгравшую в этом туре "Уфу" на один балл.
Судья Инал Танашев - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Стало известно, кто рассудит "Динамо" и "Краснодар" в 29-м туре РПЛ
Вчера, 17:36
 
ФутболСпортФакелРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала