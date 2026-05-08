"Факел" спустя год вернулся в РПЛ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Воронежский футбольный клуб "Факел" сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" в матче 33-го тура Первой лиги и обеспечил себе участие в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2026/27.
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 0:0.
"Факел" с 65 очками возглавляет таблицу Первой лиги, опережая идущий третьим екатеринбургский "Урал", которому осталось провести два матча, на 7 очков. "СКА-Хабаровск" (39 очков) занимает 13-е место.
"Факел" вернулся в высший дивизион чемпионата России после вылета по итогам сезона-2024/25.
Заключительный, 34-й тур Первой лиги состоится 16 мая. "СКА-Хабаровск" примет нижнекамский "Нефтехимик", "Факел" в гостях сыграет с ульяновской "Волгой".
В другом матче 33-го тура новороссийский "Черноморец" в гостях обыграл "Чайку" со счетом 2:0. Команда из села Песчанокопское ранее досрочно вылетела во Вторую лигу. "Черноморец" с 32 очками покинул зону вылета и поднялся на 15-е место, опередив еще не сыгравшую в этом туре "Уфу" на один балл.