ЕС агрессивной риторикой по России хочет сохранить лицо, заявил евродепутат

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз на фоне провала политики по России усиливает агрессивную риторику, чтобы "сохранить лицо", заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Он отметил, что попытки изолировать Россию привели лишь к самоустранению ЕС из важных дипломатических процессов, многие в ЕП это понимают и хотят возобновить диалог с Москвой, но пока боятся предлагать изменения, опасаясь негативных для себя последствий. Однако, по словам евродепутата, такое поведение может быстро поменяться в случае перемены позиции в отношении России у ключевых европейских лидеров.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам было предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.