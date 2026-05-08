ЕС агрессивной риторикой по России хочет сохранить лицо, заявил евродепутат - РИА Новости, 08.05.2026
06:18 08.05.2026
ЕС агрессивной риторикой по России хочет сохранить лицо, заявил евродепутат

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутат Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз усиливает агрессивную риторику по России, чтобы "сохранить лицо" на фоне провала политики.
  • По словам Картайзера, многие в Европарламенте понимают, что попытки изолировать Россию привели к самоустранению ЕС из важных дипломатических процессов, и хотят возобновить диалог с Москвой, но боятся предлагать изменения.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Евросоюз на фоне провала политики по России усиливает агрессивную риторику, чтобы "сохранить лицо", заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"В таких условиях (провала политики в отношении России - ред.) люди склонны становиться еще более агрессивными, чтобы сохранить авторитет перед лицом неудачи", - сказал Картайзер.
Он отметил, что попытки изолировать Россию привели лишь к самоустранению ЕС из важных дипломатических процессов, многие в ЕП это понимают и хотят возобновить диалог с Москвой, но пока боятся предлагать изменения, опасаясь негативных для себя последствий. Однако, по словам евродепутата, такое поведение может быстро поменяться в случае перемены позиции в отношении России у ключевых европейских лидеров.
Ранее Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам было предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
