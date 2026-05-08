01:22 08.05.2026
Попытки изолировать Россию привели ЕС к самоизоляции, заявил евродепутат

Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытки изолировать Россию привели к самоисключению Евросоюза из важных дипломатических процессов, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • Картайзер пригласил депутатов Европарламента принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге.
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - РИА Новости. Попытки изолировать Россию привели лишь к самоисключению Евросоюза из важных дипломатических процессов, поделился мнением с РИА Новости депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Попытки политической и дипломатической изоляции России привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов", - сказал парламентарий.
Ранее Картайзер разослал депутатам ЕП приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
