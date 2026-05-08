Жительница Эстонии рассказала об очереди, скопившейся на КПП в Ивангород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 60 человек стоят в очереди на КПП в российский Ивангород со стороны эстонской Нарвы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Более 60 человек со стороны эстонской Нарвы стоят в очереди на КПП в российский Ивангород, рассказала РИА Новости жительница Эстонии Виктория, которая стоит в этой очереди.
Ранее в пятницу Северо-Западное таможенное управление сообщило РИА Новости, что на пункте пропуска в Россию "Ивангород" с эстонской стороны фиксируется скопление людей.
"На данный момент в очереди 65 человек", - сказала собеседница агентства.
День Победы в Великой Отечественной войне отмечается 9 мая. В этом году празднуется 81-я годовщина Победы.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы". Он состоится у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.