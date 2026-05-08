На КПП со стороны Эстонии выстроилась очередь на въезд в Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Очередь на въезд в российский Ивангород выстроилась на КПП со стороны эстонского города Нарва, рассказал РИА Новости местный житель Александр, который работает неподалеку от контрольно-пропускного пункта.
По состоянию на 10.30 мск, как выяснило РИА Новости на основе общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП, очередь сохраняется с эстонской стороны.
В Ивангороде Ленинградской области традиционно 9 мая пройдет концерт "Берега Победы", посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Концерт пройдет у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы, его будет видно и слышно на двух берегах реки - с российской и эстонской стороны.