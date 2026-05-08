Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский журналист Томас Фази заявил, что европейские СМИ пытаются оправдать угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами.
- Томас Фази раскритиковал материал издания EUobserver, в котором утверждается, что Россия якобы провоцирует нанесение ударов по параду в честь Дня Победы со стороны Украины.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Европейские СМИ пытаются оправдать угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
"Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве", — обрушился с критикой он.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.