20:31 08.05.2026 (обновлено: 20:45 08.05.2026)
"Это безумие". Новая выходка ЕС против России вызвала возмущение на Западе

Фази: заголовки европейских СМИ оправдывают угрозы Киева в адрес России

© REUTERS / Yves Herman — Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский журналист Томас Фази заявил, что европейские СМИ пытаются оправдать угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами.
  • Томас Фази раскритиковал материал издания EUobserver, в котором утверждается, что Россия якобы провоцирует нанесение ударов по параду в честь Дня Победы со стороны Украины.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Европейские СМИ пытаются оправдать угрозы Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами, заявил итальянский журналист Томас Фази в соцсети X.
Так он прокомментировал материал издания EUobserver о том, что Россия якобы провоцирует нанесение ударов по параду в честь Дня Победы со стороны Украины.
"Это безумие даже по меркам западных СМИ: превентивное оправдание возможного террористического акта со стороны Украины во время завтрашнего парада 9 мая в Москве", — обрушился с критикой он.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
