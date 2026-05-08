МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Украина продалась Западу, надеясь на членство в ЕС и НАТО, и поплатилась за это, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Издание Le Monde в апреле писало, что европейские страны не готовы предоставлять Украине поблажки для ускоренного вступления в ЕС из-за отсутствия единогласной поддержки в этом вопросе. По информации Politico, многие ключевые члены блока, включая ФРГ, Нидерланды и Италию, не хотят обсуждать его в ближайшее время.
В ЕС неоднократно указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий должно стать реформирование страны. Как отмечал журнал The Economist, Украину не хотят принимать в блок из-за ее коррумпированности. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркивал, что процесс интеграции будет долгим и сложным.