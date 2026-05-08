Российский дзюдоист завоевал серебро турнира Большого шлема

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российский дзюдоист Сайгид Керимов завоевал серебряную медаль на турнире Большого шлема в Астане в весовой категории до 66 кг.
В финальной схватке Керимов уступил представителю Узбекистана Абдурахиму Нутфуллоеву.
Бронзовыми призерами турнира стали Кристина Дудина (весовая категория до 48 кг), Лилия Нугаева (до 52 кг) и Рамазан Абдулаев (до 66 кг).
Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) 27 ноября 2025 года проголосовал за возвращение права россиянам участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой. В Астане россияне выступают с флагом и гимном.