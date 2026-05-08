Чемпионку России по борьбе среди юниоров дисквалифицировали за допинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило чемпионку России по борьбе среди юниоров Валерию Пухаеву на три года за нарушение антидопинговых правил.
- В пробе спортсменки обнаружили лигандрол.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило чемпионку России по борьбе среди юниоров Валерию Пухаеву на три года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте организации.
В пробе спортсменки нашли лигандрол. Спортсменка дисквалифицирована на три года с учетом отбытого срока временного отстранения, а именно с 11 марта 2026 года.
Пухаева завоевала золото в весовой категории до 59 кг на чемпионате России среди юниоров в феврале.