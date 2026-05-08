17:53 08.05.2026 (обновлено: 17:56 08.05.2026)
Тамбиев выразил готовность работать с Ротенбергом

© РИА Новости / Александр Кряжев
Леонид Тамбиев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Леонид Тамбиев заявил, что готов взаимодействовать с членом совета директоров ХК «Динамо» Романом Ротенбергом.
  • Леонид Тамбиев сменил Вячеслава Козлова на посту тренера ХК «Динамо».
  • Предыдущим местом работы Тамбиева был петербургский СКА, где он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Леонид Тамбиев заявил, что готов взаимодействовать с членом совета директоров команды Романом Ротенбергом.
В апреле Тамбиев сменил на посту тренера "Динамо" Вячеслава Козлова. Предыдущим местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года. Ротенберг до июня 2025 года работал главным тренером СКА, откуда ушел после сезона-2024/25, в котором команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина после первого раунда, уступив московскому "Динамо" (2-4).
"Если у Ротенберга будет желание взаимодействовать, то будем взаимодействовать. Я открыт к этому. Мы делаем общее дело - работаем на благо "Динамо", - сказал Тамбиев журналистам.
