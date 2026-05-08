Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пострадавшим от паводков выплатили 660 миллионов рублей - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 08.05.2026 (обновлено: 23:31 08.05.2026)
В Дагестане пострадавшим от паводков выплатили 660 миллионов рублей

В Дагестане 16 тысячам пострадавших от паводков выплатили 660 миллионов рублей

© РИА Новости / Мария МарикянОдна из улиц в затопленном селе Адильотар
Одна из улиц в затопленном селе Адильотар - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Мария Марикян
Одна из улиц в затопленном селе Адильотар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 16 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от паводков, получили выплаты на сумму 660 миллионов рублей, сообщил врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов.
  • Он добавил, что работа будет продолжаться, пока не будет закрыт последний запрос.
МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от паводков, уже получили выплаты на сумму 660 миллионов рублей, сообщил врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов.
"Мы максимально упростили бюрократические цепочки, чтобы люди получали деньги без задержек. Из бюджета республики выделили 900 миллионов рублей. Фактически на сегодняшний день уже выплачено 660 миллионов рублей. Прямую помощь получили более 16 тысяч человек", – цитирует пресс-служба правительства Дагестана слова Рамазанова на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий непогоды.
Федор Щукин - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Щукин назвал главную задачу властей Дагестана
6 мая, 15:20
Он подчеркнул, что работа будет продолжаться, пока не будет закрыт "последний запрос".
Рамазанов также сообщил, что стихия затронула 7746 домов. На сегодня подтверждено разрушение 583 домов, капитальному ремонту подлежат 1563 дома.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.
Фёдор Щукин на официальном представлении властям региона в качестве временно исполняющего обязанности главы Дагестана в Махачкале. 6 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Чайка назвал ликвидацию последствий ЧС приоритетом для врио главы Дагестана
6 мая, 14:57
 
Республика ДагестанРоссияМагомед Рамазанов (Дагестан)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала