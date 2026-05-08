В Дагестане пострадавшим от паводков выплатили 660 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 16 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от паводков, получили выплаты на сумму 660 миллионов рублей, сообщил врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов.
- Он добавил, что работа будет продолжаться, пока не будет закрыт последний запрос.
МАХАЧКАЛА, 8 мая - РИА Новости. Более 16 тысяч жителей Дагестана, пострадавших от паводков, уже получили выплаты на сумму 660 миллионов рублей, сообщил врио председателя правительства республики Магомед Рамазанов.
"Мы максимально упростили бюрократические цепочки, чтобы люди получали деньги без задержек. Из бюджета республики выделили 900 миллионов рублей. Фактически на сегодняшний день уже выплачено 660 миллионов рублей. Прямую помощь получили более 16 тысяч человек", – цитирует пресс-служба правительства Дагестана слова Рамазанова на заседании правкомиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий непогоды.
Щукин назвал главную задачу властей Дагестана
6 мая, 15:20
Он подчеркнул, что работа будет продолжаться, пока не будет закрыт "последний запрос".
Рамазанов также сообщил, что стихия затронула 7746 домов. На сегодня подтверждено разрушение 583 домов, капитальному ремонту подлежат 1563 дома.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента России Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков под руководством главы МЧС России Александра Куренкова, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.