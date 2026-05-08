В районе Ростова-на-Дону, атакованном дронами ВСУ, ввели режим ЧС - РИА Новости, 08.05.2026
09:46 08.05.2026 (обновлено: 10:07 08.05.2026)
В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Принято решение: ввести режим ЧС в границах Железнодорожного района, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба", - написал он в Telegram.
Также он поручил организовать обход для оценки и фиксации ущерба и приема заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан.
Коммунальным службам города поставлена задача оказать помощь жителям пострадавших домов в восстановлении подачи коммунальных ресурсов и приступить к уборке прилегающих территорий места происшествия.
Как сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью регион подвергся воздушной атаке БПЛА и ракеты. В селе Чалтырь повреждения получили 20 частных домов и три автомобиля. В Ростове-на-Дону также повреждены жилые дома и административное здание.
Специальная военная операция на УкраинеРостов-на-ДонуВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
