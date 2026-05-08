Рейтинг@Mail.ru
"Думал, они просто поорут": глава UFC о стычке между Чимаевым и Стриклендом - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:15 08.05.2026 (обновлено: 13:22 08.05.2026)
"Думал, они просто поорут": глава UFC о стычке между Чимаевым и Стриклендом

Уайт заявил, что не ожидал стычки между Чимаевым и Стриклендом

© UFCХамзат Чимаев и Шон Стрикленд
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© UFC
Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный директор UFC Дэйна Уайт заявил, что не ожидал стычки между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.
  • Во время пресс-конференции перед поединком в рамках турнира UFC 328 Чимаев ударил Стрикленда после словесной перепалки.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что не ожидал стычки между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.
В четверг состоялась пресс-конференции бойцов перед их поединком в рамках турнира UFC 328, который пройдет 9 мая в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси). Во время дуэли взглядов между представителем ОАЭ и американцем случилась словесная перепалка, после чего Чимаев ударил ногой Стрикленда. Бойцов разняли охранники и увели со сцены.
"Я думаю, что он ударил его между ног. Охранник попробовал вступиться, я держал руки и вообще не думал, что он ударит. Думал, что он ничего не сделает, просто они поорут друг на друга. Это последний наш провал на этой неделе", - сказал Уайт в эфире с блогером Ниной Драмой в соцсети Х.
В августе Чимаев в рамках турнира UFC 319 единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса дю Плесси в бою за пояс в среднем весе. Всего в активе 32-летнего бойца 15 побед в 15 поединках.
На счету 35-летнего Стрикленда 30 побед и семь поражений в ММА. В сентябре 2023 года на турнире UFC 293 американец одержал победу единогласным решением судей над Исраэлем Адесаньей и стал чемпионом лиги в среднем весе. Этот титул он удерживал до января 2024 года.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Скандальный российский боец станет запасным на турнире UFC в Белом доме
Вчера, 12:17
 
ЕдиноборстваНью-ДжерсиСШАДрикус дю ПлессиХамзат ЧимаевОАЭШон СтриклендUFCСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    А. Шевченко
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
    711
    566
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    Э. Ли
    66
    43
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
    471
    666
  • Футбол
    Завершен
    Родина
    ФK Челябинск
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    Нант
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Осасуна
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала