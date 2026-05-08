Над Смоленской областью сбили семь украинских БПЛА

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин.

Утром в пятницу глава области информировал, что ночью и в утренние часы силами ВКС РФ, ПВО Минобороны РФ были сбиты 12 украинских БПЛА. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.