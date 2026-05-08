Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и сооснователь Профсоюза профессиональных теннисистов серб Новак Джокович заявил, что поддерживает игроков, готовых бойкотировать соревнования из-за низких призовых.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
"Игроки знают, что я всегда буду их поддерживать. Появляются новые поколения, и я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы взять на себя инициативу и по-настоящему понимают, как работает теннисная политика, улавливают ее нюансы и то, что действительно нужно сделать, не только для собственной выгоды и благополучия, но и для всех. Сейчас я наблюдаю за этим со стороны. Я не принимал участия в этих встречах или обсуждениях. Но моя позиция максимально ясна: я поддерживаю игроков и всегда буду выступать за усиление их позиций в рамках экосистемы", - приводит слова Джоковича Punto de Break.
"В прошлом мои слова часто искажали, особенно утверждая, что я прошу больше денег для себя, даже когда я выигрывал турниры Большого шлема. Но мы говорим о теннисистах с более низким рейтингом, о низовом уровне профессионального тенниса, о тех, кто испытывает трудности и покидает спорт из-за недостатка финансирования. Я считаю, что мы единственный глобальный вид спорта в такой ситуации, где нет определенных финансовых гарантий для теннисистов с низким рейтингом. Не знаю, изменилось ли это за последние годы", - добавил он.
Джоковичу 38 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3 раза, Уимблдон - 7, US Open - 4, Australian Open - 10), что является рекордом в мужском одиночном разряде.