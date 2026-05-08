Рейтинг@Mail.ru
Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
08:16 08.05.2026 (обновлено: 11:08 08.05.2026)
Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры

Джокович поддержал игроков, готовых бойкотировать турниры из-за низких призовых

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде и сооснователь Профсоюза профессиональных теннисистов серб Новак Джокович заявил, что поддерживает игроков, готовых бойкотировать соревнования из-за низких призовых.
Ранее двадцать ведущих мировых теннисистов, включая первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, подписали письмо, в котором выразили недовольство в связи с малым увеличением призового фонда "Ролан Гаррос". Во вторник Соболенко заявила о готовности объявить бойкот в случае отказа организаторов увеличить долю призовых для теннисисток.
«
"Игроки знают, что я всегда буду их поддерживать. Появляются новые поколения, и я рад, что лидеры нашего спорта, такие как Соболенко, готовы взять на себя инициативу и по-настоящему понимают, как работает теннисная политика, улавливают ее нюансы и то, что действительно нужно сделать, не только для собственной выгоды и благополучия, но и для всех. Сейчас я наблюдаю за этим со стороны. Я не принимал участия в этих встречах или обсуждениях. Но моя позиция максимально ясна: я поддерживаю игроков и всегда буду выступать за усиление их позиций в рамках экосистемы", - приводит слова Джоковича Punto de Break.
"В прошлом мои слова часто искажали, особенно утверждая, что я прошу больше денег для себя, даже когда я выигрывал турниры Большого шлема. Но мы говорим о теннисистах с более низким рейтингом, о низовом уровне профессионального тенниса, о тех, кто испытывает трудности и покидает спорт из-за недостатка финансирования. Я считаю, что мы единственный глобальный вид спорта в такой ситуации, где нет определенных финансовых гарантий для теннисистов с низким рейтингом. Не знаю, изменилось ли это за последние годы", - добавил он.
Джоковичу 38 лет. В сумме он выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3 раза, Уимблдон - 7, US Open - 4, Australian Open - 10), что является рекордом в мужском одиночном разряде.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Рыбакина выразила готовность поддержать бойкот Соболенко
6 мая, 01:53
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичАрина СоболенкоАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    08.05 12:10
    К. Хачанов
    А. Шевченко
  • Теннис
    08.05 12:10
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
  • Теннис
    08.05 12:10
    Л. Самсонова
    Э. Ли
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала