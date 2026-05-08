17:03 08.05.2026 (обновлено: 17:04 08.05.2026)
В Германии преступник, захвативший заложников в банке, сбежал

© REUTERS / Reuters TV
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Зинциг в Германии произошла масштабная полицейская операция из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank.
  • Преступник сбежал, а полицейская операция была завершена, пострадавших нет.
  • Злоумышленник больше не находится вблизи банка, его внешность пока не описана, поиски продолжаются.
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Преступник, захвативший заложников в банке на западе Германии, сбежал, полицейская операция завершена, пострадавших нет, сообщил таблоид Bild.
В пятницу утром масштабная полицейская операция началась в немецком городе Зинциг из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank. Сообщалось, что утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы войти в здание. Неизвестный перехватил водителя и стал ему угрожать, после чего водитель инкассаторской машины удерживался в заложниках в здании банка.
"Для сил на месте происшествия операция в Volksbank завершена. Здание банка было полностью обыскано, сообщил представитель полиции. Преступника найти не удалось. Когда именно он покинул банк, неизвестно", - пишет издание.
Когда спецназа ворвался в банк, преступника там уже не было, сообщает полиция. В здании были обнаружены лишь два заложника, они не пострадали. Их заперли в одном из помещений.
По предварительным данным полиции, злоумышленник больше не находится вблизи банка. На данный момент описания его внешности ещё нет. Поиски преступника продолжаются.
