В Германии преступник, захвативший заложников в банке, сбежал

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Зинциг в Германии произошла масштабная полицейская операция из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank.

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Преступник, захвативший заложников в банке на западе Германии, сбежал, полицейская операция завершена, пострадавших нет, сообщил таблоид Bild

В пятницу утром масштабная полицейская операция началась в немецком городе Зинциг из-за захвата заложников в отделении банка Volksbank . Сообщалось, что утром к банку подъехал инкассаторский автомобиль. Один из сотрудников вышел, чтобы войти в здание. Неизвестный перехватил водителя и стал ему угрожать, после чего водитель инкассаторской машины удерживался в заложниках в здании банка.

"Для сил на месте происшествия операция в Volksbank завершена. Здание банка было полностью обыскано, сообщил представитель полиции. Преступника найти не удалось. Когда именно он покинул банк, неизвестно", - пишет издание.

Когда спецназа ворвался в банк, преступника там уже не было, сообщает полиция. В здании были обнаружены лишь два заложника, они не пострадали. Их заперли в одном из помещений.