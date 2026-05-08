В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.

По данным Гладкова, повреждены частные и многоквартирные дома, социальные и инфраструктурные объекты, а также легковые и грузовые автомобили, рейсовый автобус и спецтехника.