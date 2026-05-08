Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 08.05.2026 (обновлено: 19:38 08.05.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Новая Нелидовка Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника.
  • У женщины диагностировали баротравму и ссадины лица, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Ранены два мирных жителя. В селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки беспилотника ранены двое. У женщины - баротравма и ссадины лица. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 города Белгород", - написал Гладков в Telegram-канале.
Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.
В Белгородском округе, как уточнил глава региона, повреждения зафиксированы в селе Никольское, хуторе Церковный, районе села Ясные Зори, поселках Октябрьский и Разумное, а также в селе Бессоновка. В Шебекинском округе атаки затронули город Шебекино и село Новая Таволжанка, добавил Гладков. В Грайворонском округе последствия отмечены в районе села Ивановская Лисица, а также в селах Гора-Подол и Новостроевка-Первая, подчеркнул губернатор. Кроме того, повреждения выявлены в селе Нечаево Корочанского округа, поселке Борисовка Борисовского округа и поселке Красная Яруга Краснояружского округа, перечислил глава области.
По данным Гладкова, повреждены частные и многоквартирные дома, социальные и инфраструктурные объекты, а также легковые и грузовые автомобили, рейсовый автобус и спецтехника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала