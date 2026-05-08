В Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Новая Нелидовка Белгородской области два человека пострадали при атаке беспилотника.
- У женщины диагностировали баротравму и ссадины лица, мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног.
БЕЛГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Два человека ранены в селе Новая Нелидовка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли очередные удары по территории нашей области. Ранены два мирных жителя. В селе Новая Нелидовка Белгородского округа в результате атаки беспилотника ранены двое. У женщины - баротравма и ссадины лица. Бригада скорой доставляет ее в городскую больницу №2 города Белгород", - написал Гладков в Telegram-канале.
Мужчину в тяжелом состоянии с открытыми переломами ног бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу.
В Белгородском округе, как уточнил глава региона, повреждения зафиксированы в селе Никольское, хуторе Церковный, районе села Ясные Зори, поселках Октябрьский и Разумное, а также в селе Бессоновка. В Шебекинском округе атаки затронули город Шебекино и село Новая Таволжанка, добавил Гладков. В Грайворонском округе последствия отмечены в районе села Ивановская Лисица, а также в селах Гора-Подол и Новостроевка-Первая, подчеркнул губернатор. Кроме того, повреждения выявлены в селе Нечаево Корочанского округа, поселке Борисовка Борисовского округа и поселке Красная Яруга Краснояружского округа, перечислил глава области.
По данным Гладкова, повреждены частные и многоквартирные дома, социальные и инфраструктурные объекты, а также легковые и грузовые автомобили, рейсовый автобус и спецтехника.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
22 июня 2022, 17:18