"Оклахома" одержала победу над "Лейкерс" в четвертьфинале плей-офф НБА

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" обыграла "Лос-Анджелес Лейкерс" во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Оклахома-Сити завершилась со счетом 125:107 (27:23, 30:35, 36:22, 32:27). Самым результативным игроком матча стал Остин Ривз из "Лейкерс", в активе которого 31 очко. В составе победителей по 22 очка набрали Шей Гилджес-Александер и Чет Холмгрен.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Оклахомы". Следующие два матча пройдут 9 и 11 мая в Лос-Анджелесе.
В другой встрече дня "Детройт Пистонс" дома обыграл "Кливленд Кавальерс" (107:97) и увеличил отрыв серии до 2-0.