Рейтинг@Mail.ru
На бывшем заводе Toyota в Шушарах будут выпускать седан Senat 900 - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 08.05.2026 (обновлено: 11:45 08.05.2026)
На бывшем заводе Toyota в Шушарах будут выпускать седан Senat 900

После перезапуска на экс-заводе Toyota в Шушарах будут выпускать седан Senat 900

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Aurus Senat. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На бывшем заводе Toyota в Шушарах планируют выпускать седан бренда Senat.
  • Модель Senat 900 — это полноприводный седан, оснащенный трехлитровым бензиновым двигателем, его мощность составляет 326 лошадиных сил.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Модель нового автомобильного бренда Senat, которая будет выпускаться на бывшем заводе Toyota в Шушарах, прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.
Модель получит название Senat 900 и будет представлять из себя полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Согласно ОТТС, для модели предусмотрены две модификации - с двумя и тремя местами на заднем ряду.
Покупка автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Аналитики спрогнозировали будущее западного автопрома
28 февраля, 10:13
Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.
Получателем ОТТС является акционерное общество "СЗПК", а адрес сборочного завода совпадает с адресом, где раньше располагался завод японского концерна Toyota. Наличие одобрения позволяет изготовителю осуществлять производство и продажи автомобиля на территории РФ.
В феврале глава Минпромторга России Антон Алиханов заявлял, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге будет перезапущен в 2026 году. Это предприятие в 2023 году японский концерн продал ФГУП "НАМИ" без возможности обратного выкупа.
Автомобиль BMW X6M - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Россияне купили 130 тысяч новых легковых автомобилей ушедших брендов
22 января, 13:10
 
АвтоРоссияСанкт-ПетербургАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала