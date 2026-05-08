На бывшем заводе Toyota в Шушарах будут выпускать седан Senat 900

Модель Senat 900 — это полноприводный седан, оснащенный трехлитровым бензиновым двигателем, его мощность составляет 326 лошадиных сил.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Модель нового автомобильного бренда Senat, которая будет выпускаться на бывшем заводе Toyota в Шушарах, прошла сертификацию и получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС), соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Модель получит название Senat 900 и будет представлять из себя полноприводный седан длиной 5,14 метра, шириной 1,9 метра и высотой 1,5 метра. Согласно ОТТС, для модели предусмотрены две модификации - с двумя и тремя местами на заднем ряду.

Автомобиль будет оснащаться трехлитровым бензиновым двигателем типа "V-образная шестерка", его мощность составляет 326 лошадиных сил, а крутящий момент - 450 ньютон-метров.

Получателем ОТТС является акционерное общество "СЗПК", а адрес сборочного завода совпадает с адресом, где раньше располагался завод японского концерна Toyota. Наличие одобрения позволяет изготовителю осуществлять производство и продажи автомобиля на территории РФ