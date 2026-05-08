АТОР: российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом среди своих клиентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.

"Заражений своих клиентов хантавирусом туроператоры не фиксировали", - сказали в АТОР

Отмечается, что туристам, отправляющимся в зарубежные страны на отдых по линии туроператоров, предлагаются проверенные и сертифицированные соответствующими органами зарубежных государств объекты размещения с хорошими условиями гигиены, где риск соседства с зараженными грызунами минимален.

В свою очередь директор филиала "Евроинс туристическое страхование", ассоциированного партнера АТОР, Юлия Алчеева подтверждает, что случаев заболевания хантавирусами у застрахованных туристов в зарубежных странах в практике компании никогда и нигде не встречалось.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что уровень гигиены и санитарии на курортах и в экскурсионных локациях, куда отправляют своих клиентов туроператоры, высок, и вероятность контакта с размножившимися грызунами минимальна или нулевая.