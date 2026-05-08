Рейтинг@Mail.ru
АТОР: российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 08.05.2026
АТОР: российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом

АТОР: российские туроператоры не фиксировали заражений хантавирусом у туристов

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом среди своих клиентов, рассказали в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.
  • В АТОР отметили, что туристам, отправляющимся за рубеж через туроператоров, предлагаются проверенные объекты размещения с хорошими условиями гигиены, где риск соседства с зараженными грызунами минимален.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские туроператоры не фиксировали случаев заражения хантавирусом среди своих клиентов, рассказали РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
Вчера, 18:40
"Заражений своих клиентов хантавирусом туроператоры не фиксировали", - сказали в АТОР.
Отмечается, что туристам, отправляющимся в зарубежные страны на отдых по линии туроператоров, предлагаются проверенные и сертифицированные соответствующими органами зарубежных государств объекты размещения с хорошими условиями гигиены, где риск соседства с зараженными грызунами минимален.
В свою очередь директор филиала "Евроинс туристическое страхование", ассоциированного партнера АТОР, Юлия Алчеева подтверждает, что случаев заболевания хантавирусами у застрахованных туристов в зарубежных странах в практике компании никогда и нигде не встречалось.
Она подчеркнула, что это связано с тем, что уровень гигиены и санитарии на курортах и в экскурсионных локациях, куда отправляют своих клиентов туроператоры, высок, и вероятность контакта с размножившимися грызунами минимальна или нулевая.
В ВОЗ сообщали, что подтверждены семь случаев заражения хантавирусом на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Трое человек скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР.
Врачи в кабинете компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Роспотребнадзор рассказал о варианте хантавируса, выявленном в России
Вчера, 16:05
 
АргентинаКабо-ВердеЮАРАссоциация туроператоров России (АТОР)ВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала