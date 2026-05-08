Александрова не прошла в третий раунд турнира WTA 1000 в Риме

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Риме, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
Во встрече второго раунда Александрова (14-я ракетка мира) проиграла представительнице Германии Лауре Зигемунд (46) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6. Спортсменки провели на корте 2 часа 48 минуты.
В третьем круге Зигемунд сыграет против победительницы встречи между чешкой Каролиной Плишковой (130) и Жаклин Кристиан (28) из Румынии.