РПЛ анонсировала товарищеский турнир в межсезонье

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в разговоре с РИА Новости заявил, что лига может провести товарищеский турнир в межсезонье.
Сезон-2025/26 в РПЛ завершится 17 мая. Старт нового розыгрыша чемпионата страны намечен на 26 июля.

"Это наша инициатива, мы ее прорабатываем. Очень аккуратно скажу - вероятность того, что состоится хороший летний турнир, есть. Что касается количества клубов, не будем забегать вперед. Могу сказать, что не больше, чем на Зимнем кубке", - сказал Алаев.
С 2023 года во время паузы в чемпионате лига проводит Зимний кубок РПЛ. Дважды победителем становился московский "Спартак", один раз товарищеский турнир выиграл петербургский "Зенит". Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.
