Дмитриев раскритиковал отношение к зараженным хантавирусом на лайнере

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев раскритиковал небрежность в отношении зараженных хантавирусом на круизном лайнере MV Hondius.
"Меня удивляет, что вместо того, чтобы отправить всех пассажиров корабля, на котором зафиксирована вспышка хантавируса, без какого-либо карантина, чтобы они заразили других по пути домой, организаторы "Пандемии 2.0" не устроили массовые мероприятия, на которых все пассажиры могли бы поделиться опытом и заразить еще больше людей", - написал Дмитриев в соцсети X.
Новостное агентство Europa Press в среду передало, что пассажиров MV Hondius, предположительно, начнут эвакуировать с понедельника, 11 мая. МИД Нидерландов также подтвердил эвакуацию в королевство трех зараженных пассажиров лайнера MV Hondius. Речь идет о гражданах Нидерландов, Германии и Великобритании.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.