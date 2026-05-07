Роскачество назвало лучшие оранжевые вина

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Роскачество по итогам исследования российских оранжевых вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 22 образца от 16 производителей из разных регионов страны, рассказали РИА Новости в организации.

Лучшим в категории фермерских вин стало вино "Траминер розовый" от "Эльпы", занявшее третье место в общем рейтинге. В тройку лучших авторских и фермерских вин также вошли "Шардоне Оранж" от "Семейной винодельни Литавщуков" и "Оранж" из сорта "Подарок Магарача" от Виталия Батрака.