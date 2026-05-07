Винер предлагали уехать из России и работать за границей

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости, Анастасия Панина. Заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила РИА Новости, что за последнее время ее неоднократно звали на работу за границу.
Винер в феврале 2025 года сообщила РИА Новости об уходе с должности главного тренера сборной России. Специалист возглавила национальную команду в 2001 году. С 2008 года она была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики и покинула данный пост в октябре 2024 года в связи с объединением нескольких гимнастических федераций в единую структуру.
"Да, много", - ответила Винер на вопрос, поступали ли ей в последнее время предложения о работе из-за рубежа.
