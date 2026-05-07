Сколько стоит люксовое колье Валиевой? Раскрыта цена в России и мире

Шикарное красное платье с открытой спиной и ослепительное колье. Так Камила Валиева встретила двадцатилетие. Сколько стоит ее украшение? У кого она его подсмотрела? И сколько в ее коллекции роскошных предметов? РИА Новости подсчитало все затраты чемпионки.

Белое золото и бриллианты за шесть миллионов

Валиева предпочитает минимализм с нотками роскоши: изящные и лаконичные наряды, которые в то же время подчеркивают грацию и женственность.

Особый интерес Валиева проявляет к ювелирным украшениям. В 2024 году она уже участвовала в фотосессии, где примеряла браслет Mercury Classic из белого золота с бриллиантами за шесть миллионов рублей и серьги Hoops из той же коллекции за более чем два миллиона рублей.

На вечеринке в честь недавнего празднования юбилея она появилась в изысканном атласном красном платье-макси в стиле old money. Благородная ткань с глубоким вырезом-качели на спине придает образу утонченную дерзость, а приталенный крой мягко подчеркивает фигуру. Подобную модель можно найти в России за 7 тысяч 500 рублей. Но образ становится значительно роскошнее благодаря аксессуарам.

Для выхода Валиева выбрала колье Bvlgari из коллекции Serpenti Viper — изящное украшение из 18-каратного золота, символизирующее безграничные метаморфозы итальянского модного дома. Стоимость изделия по открытым источникам составляет 1 миллион 340 тысяч рублей. Также на руке девушки красуется браслет из той же коллекции за 590 тысяч рублей. Похоже, что Валиева собрала полный комплект ювелирных украшений этой серии — цены на кольцо начинаются от 200 тысяч рублей, а на серьги от 250 тысяч, если они не инкрустированы бриллиантами.

Однако эта цена — не предел. В современных условиях выгоднее приобретать украшения за границей, но изделия подобной стоимости необходимо в обязательном порядке задекларировать при въезде в Россию. Таможенная пошлина обойдется покупателю в дополнительные 30% от стоимости товара, а также в 689 рублей в качестве сбора за подачу таможенной декларации. Неправильное декларирование влечет уголовную ответственность за контрабанду: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Есть возможность воспользоваться услугами байера, но в таком случае нужно быть готовым, что цена может быть увеличена в несколько раз.

© Фото : Сайт Mercury Камила Валиева © Фото : Сайт Mercury Камила Валиева

Почему она выбирает модный дом вековой давности?

Bvlgari — один из самых узнаваемых и престижных ювелирных домов в мире, история которого насчитывает более века. Все началось в Риме в 1884 году, когда талантливый ювелир Сотирио Булгари открыл первый магазин в центре города на Via Sistina. В названии бренда, где вместо буквы U используют V, подчеркнуто итальянское происхождение и древнеримские корни компании.

За два десятилетия роскошные украшения в стиле Аrt Deco и французского дизайна завоевали безупречную репутацию. После смерти Сотирио его сыновья открыли новую эру в истории бренда, сосредоточившись на создании украшений Высокого ювелирного искусства. В 1920-х годах все еще ощущалось влияние традиционной французской школы, где платина и бриллианты сочетались с геометрическими мотивами, однако уже в 1940-х началось формирование подлинно итальянского стиля, в котором превалировало желтое золото и плавные линии, особенно проявляющиеся в коллекции Serpenti. Основу стиля составила техника "тубогас", имитирующая чешую змеи. Коллекция приобрела мировую славу благодаря Элизабет Тейлор , которая носила часы Serpenti на съемках фильма "Клеопатра". Аксессуар, выполненный в виде змеи из золота с потайным циферблатом, обвивающий запястье, идеально соответствовал образу египетской царицы.

С того момента Тейлор осталась поклонницей бренда. Ее пятый муж Ричард Бартон любил шутить, что "Bvlgari — единственное слово, которое Лиз может сказать по-итальянски".

В золотую эпоху бутик бренда стал любимым местом встреч кинозвезд и светской элиты. Его посещали Одри Хепберн Грейс Келли и Анти Экберг. Дом вышел на европейские и американские рынки, что вдохнуло в их искусство новую творческую энергию. С того момента творения компании блистали в более чем 40 фильмах — таких как "Казино" с Шэрон Стоун или "Миссия невыполнима" с Томом Крузом , а также не раз сияли на церемониях премии "Оскар" и "Золотой глобус", становясь символами роскоши и стиля.

© Фото : Соцсети Валиевой Камила Валиева © Фото : Соцсети Валиевой Камила Валиева

Загитова не уступает в ювелирной гонке

Bvlgari тщательно выбирает амбассадоров, подчеркивая эксклюзивность своих изделий. В 2021 году такого сотрудничества удостоился олимпийский чемпион по теннису Андрей Рублев

"Личность и обаяние Андрея покорили миллионы поклонников по всему миру. В своем новом качестве он будет поддерживать бренд, транслируя его ценности обширной аудитории разных поколений", — отмечали тогда Bvlgari.

А сам Рублев, выходя на корт Уимблдона с часами на запястье шутил, что ему идут изделия бренда.

Среди поклонниц дома — Евгения Медведева и Алина Загитова. Медведева, рассказывая о своем гардеробе, среди люксовых брендов Loewe, Schiaparelli и винтажного Dior, как самую дорогую вещь выделила браслет Bvlgari, скромно умолчав о цене, но заметив, что любит красивые дорогие вещи.

© Фото : Соцсети Рублева Андрей Рублев © Фото : Соцсети Рублева Андрей Рублев

Стоимость браслетов на сайте Bvlgari начинается от 175 тысяч рублей за модель Divas’ Dream из золота с сердоликом и достигает четырех с половиной миллионов рублей за модель Serpenti Viper из белого золота весом 18 карат с бриллиантами в форме паве.

Загитова также не скупится на ювелирные украшения. Свое первое изделие Bvlgari девушка продемонстрировала еще в 18 лет, как подарок на совершеннолетие. Тогда поклонники подсчитали, что стоимость изделия может достигать 150 тысяч рублей. А спустя пять лет Алина во время интервью у Медведевой продемонстрировала кольцо Bvlgari Serpenti Viper из белого 18-каратного золота с бриллиантами, оцененное примерно в два миллиона рублей.