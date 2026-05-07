Рейтинг@Mail.ru
Сколько стоит люксовое колье Валиевой? Раскрыта цена в России и мире - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:05 07.05.2026 (обновлено: 18:24 07.05.2026)

Сколько стоит люксовое колье Валиевой? Раскрыта цена в России и мире

© Фото : Социальные сети Камилы ВалиевойКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой
Читать в
МАКСДзен
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Шикарное красное платье с открытой спиной и ослепительное колье. Так Камила Валиева встретила двадцатилетие. Сколько стоит ее украшение? У кого она его подсмотрела? И сколько в ее коллекции роскошных предметов? РИА Новости подсчитало все затраты чемпионки.

Белое золото и бриллианты за шесть миллионов

Валиева предпочитает минимализм с нотками роскоши: изящные и лаконичные наряды, которые в то же время подчеркивают грацию и женственность.
Особый интерес Валиева проявляет к ювелирным украшениям. В 2024 году она уже участвовала в фотосессии, где примеряла браслет Mercury Classic из белого золота с бриллиантами за шесть миллионов рублей и серьги Hoops из той же коллекции за более чем два миллиона рублей.
На вечеринке в честь недавнего празднования юбилея она появилась в изысканном атласном красном платье-макси в стиле old money. Благородная ткань с глубоким вырезом-качели на спине придает образу утонченную дерзость, а приталенный крой мягко подчеркивает фигуру. Подобную модель можно найти в России за 7 тысяч 500 рублей. Но образ становится значительно роскошнее благодаря аксессуарам.
Для выхода Валиева выбрала колье Bvlgari из коллекции Serpenti Viper — изящное украшение из 18-каратного золота, символизирующее безграничные метаморфозы итальянского модного дома. Стоимость изделия по открытым источникам составляет 1 миллион 340 тысяч рублей. Также на руке девушки красуется браслет из той же коллекции за 590 тысяч рублей. Похоже, что Валиева собрала полный комплект ювелирных украшений этой серии — цены на кольцо начинаются от 200 тысяч рублей, а на серьги от 250 тысяч, если они не инкрустированы бриллиантами.
Однако эта цена — не предел. В современных условиях выгоднее приобретать украшения за границей, но изделия подобной стоимости необходимо в обязательном порядке задекларировать при въезде в Россию. Таможенная пошлина обойдется покупателю в дополнительные 30% от стоимости товара, а также в 689 рублей в качестве сбора за подачу таможенной декларации. Неправильное декларирование влечет уголовную ответственность за контрабанду: штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет. Есть возможность воспользоваться услугами байера, но в таком случае нужно быть готовым, что цена может быть увеличена в несколько раз.
© Фото : Сайт MercuryКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Сайт Mercury
Камила Валиева

Почему она выбирает модный дом вековой давности?

Bvlgari — один из самых узнаваемых и престижных ювелирных домов в мире, история которого насчитывает более века. Все началось в Риме в 1884 году, когда талантливый ювелир Сотирио Булгари открыл первый магазин в центре города на Via Sistina. В названии бренда, где вместо буквы U используют V, подчеркнуто итальянское происхождение и древнеримские корни компании.
За два десятилетия роскошные украшения в стиле Аrt Deco и французского дизайна завоевали безупречную репутацию. После смерти Сотирио его сыновья открыли новую эру в истории бренда, сосредоточившись на создании украшений Высокого ювелирного искусства. В 1920-х годах все еще ощущалось влияние традиционной французской школы, где платина и бриллианты сочетались с геометрическими мотивами, однако уже в 1940-х началось формирование подлинно итальянского стиля, в котором превалировало желтое золото и плавные линии, особенно проявляющиеся в коллекции Serpenti. Основу стиля составила техника "тубогас", имитирующая чешую змеи. Коллекция приобрела мировую славу благодаря Элизабет Тейлор, которая носила часы Serpenti на съемках фильма "Клеопатра". Аксессуар, выполненный в виде змеи из золота с потайным циферблатом, обвивающий запястье, идеально соответствовал образу египетской царицы.
С того момента Тейлор осталась поклонницей бренда. Ее пятый муж Ричард Бартон любил шутить, что "Bvlgari — единственное слово, которое Лиз может сказать по-итальянски".
В золотую эпоху бутик бренда стал любимым местом встреч кинозвезд и светской элиты. Его посещали Одри Хепберн, Грейс Келли и Анти Экберг. Дом вышел на европейские и американские рынки, что вдохнуло в их искусство новую творческую энергию. С того момента творения компании блистали в более чем 40 фильмах — таких как "Казино" с Шэрон Стоун или "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, а также не раз сияли на церемониях премии "Оскар" и "Золотой глобус", становясь символами роскоши и стиля.
© Фото : Соцсети ВалиевойКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Соцсети Валиевой
Камила Валиева

Загитова не уступает в ювелирной гонке

Bvlgari тщательно выбирает амбассадоров, подчеркивая эксклюзивность своих изделий. В 2021 году такого сотрудничества удостоился олимпийский чемпион по теннису Андрей Рублев.
"Личность и обаяние Андрея покорили миллионы поклонников по всему миру. В своем новом качестве он будет поддерживать бренд, транслируя его ценности обширной аудитории разных поколений", — отмечали тогда Bvlgari.
А сам Рублев, выходя на корт Уимблдона с часами на запястье шутил, что ему идут изделия бренда.
Среди поклонниц дома — Евгения Медведева и Алина Загитова. Медведева, рассказывая о своем гардеробе, среди люксовых брендов Loewe, Schiaparelli и винтажного Dior, как самую дорогую вещь выделила браслет Bvlgari, скромно умолчав о цене, но заметив, что любит красивые дорогие вещи.
© Фото : Соцсети РублеваАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Соцсети Рублева
Андрей Рублев
Стоимость браслетов на сайте Bvlgari начинается от 175 тысяч рублей за модель Divas’ Dream из золота с сердоликом и достигает четырех с половиной миллионов рублей за модель Serpenti Viper из белого золота весом 18 карат с бриллиантами в форме паве.
Загитова также не скупится на ювелирные украшения. Свое первое изделие Bvlgari девушка продемонстрировала еще в 18 лет, как подарок на совершеннолетие. Тогда поклонники подсчитали, что стоимость изделия может достигать 150 тысяч рублей. А спустя пять лет Алина во время интервью у Медведевой продемонстрировала кольцо Bvlgari Serpenti Viper из белого 18-каратного золота с бриллиантами, оцененное примерно в два миллиона рублей.
Помимо эстетической красоты, украшения Bvlgari могут принести и практическую выгоду, поскольку являются прибыльной инвестицией. Благодаря редкости материалов и мастерству исполнения, коллекции бренда со временем растут в цене, что объясняет их популярность у коллекционеров.
Российские фигуристы приняли участие в соревнованиях по керлингу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Трусовой вообще реально обыграть Валиеву? Все расклады Русской ракеты
21 апреля, 15:56
 
Фигурное катаниеАндрей РублевКамила ВалиеваАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала