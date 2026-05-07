Ушаков: не дай бог, России придется отвечать на угрозы Зеленского - РИА Новости, 07.05.2026
16:32 07.05.2026
Ушаков: не дай бог, России придется отвечать на угрозы Зеленского

Ушаков: не дай бог, РФ придется отвечать на угрозы Зеленского и бить по Киеву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков сообщил, что Москва надеется избежать ответных мер со стороны России на возможные атаки киевского режима в День Победы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Москва надеется, что России не придется прибегать к ответным мерам в случае атак киевского режима в День Победы, о которых предупреждало Минобороны РФ, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг в ходе брифинга Ушаков напомнил, что 4 мая министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удары по Москве в День Победы.
"Наш МИД циркулярной нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлениям Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева", - напомнил Ушаков.
Также он обратил внимание, что аналогичное предупреждение было и в заявлении Минобороны.
"Министерство обороны тоже заявляло о целесообразности того, чтобы мирные граждане, жители Киева, тоже покинули город, если, не дай бог, нам придется отвечать на угрозы режима Зеленского", - сказал Ушаков.
