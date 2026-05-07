В Кремле объяснили смену российского представителя в G20

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что не знает, чем в дальнейшем будет заниматься Светлана Лукаш, которая до недавнего времени являлась шерпой России в G20.
В начале мая президент РФ Владимир Путин сменил шерпу РФ в G20, эту должность занял начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов. Ранее позицию занимала Светлана Лукаш.
"Могу предположить, что человек устал, хочет заниматься, наверное, какими-то другими делами", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что Лукаш более 10 лет являлась шерпой в "Большой двадцатке", ее работа была профессиональной.
"Честно говоря, не знаю ее дальнейшие планы", - добавил Ушаков.