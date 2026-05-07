Рейтинг@Mail.ru
В Кремле объяснили смену российского представителя в G20 - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 07.05.2026 (обновлено: 23:39 07.05.2026)
В Кремле объяснили смену российского представителя в G20

Ушаков: смена представителя России в G20 связана с усталостью Лукаш

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц G20
Флаги стран-участниц G20 - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц G20. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сменил шерпу РФ в G20: вместо Светланы Лукаш эту должность занял начальник экспертного управления президента России Денис Агафонов.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков предположил, что Светлана Лукаш решила заняться другими делами после более чем 10 лет работы шерпой в "Большой двадцатке".
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что не знает, чем в дальнейшем будет заниматься Светлана Лукаш, которая до недавнего времени являлась шерпой России в G20.
В начале мая президент РФ Владимир Путин сменил шерпу РФ в G20, эту должность занял начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов. Ранее позицию занимала Светлана Лукаш.
"Могу предположить, что человек устал, хочет заниматься, наверное, какими-то другими делами", - сказал Ушаков журналистам.
Он напомнил, что Лукаш более 10 лет являлась шерпой в "Большой двадцатке", ее работа была профессиональной.
"Честно говоря, не знаю ее дальнейшие планы", - добавил Ушаков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Говорить о формате участия Путина в саммите G20 рано, заявил Ушаков
Вчера, 15:35
 
РоссияЮрий УшаковСветлана ЛукашБольшая двадцаткаВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала