Рейтинг@Mail.ru
У Путина нет запланированных на 10 мая мероприятий, заявил Ушаков - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 07.05.2026
У Путина нет запланированных на 10 мая мероприятий, заявил Ушаков

Ушаков: у Путина нет запланированных на 10 мая мероприятий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в графике Владимира Путина на 10 мая никаких мероприятий не запланировано.
  • 9 мая Владимир Путин проведет встречи с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии и руководством Республики Сербской.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никаких мероприятий не запланировано в графике президента России Владимира Путина на воскресенье 10 мая, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, президентом Абхазии Бадрой Гунбой, президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым и руководством Республики Сербской.
"Десятого мая, по-моему, нет. По крайней мере не запланировано", - сказал Ушаков журналистам в ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо мероприятия у президента в воскресенье.
Он отметил, что необходимость в продолжении переговоров будет ясна уже в ходе общения, но пока ничего не планируется.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Ушаков рассказал, с кем Путин встретится 9 мая
Вчера, 15:34
 
РоссияЛаосАбхазияВладимир ПутинЮрий УшаковТхонглун СисулитДень Победы — 2026Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала