Ушаков: Минобороны предупредило об ответе на попытки Киева сорвать парад
15:37 07.05.2026 (обновлено: 16:37 07.05.2026)
Ушаков: Минобороны предупредило об ответе на попытки Киева сорвать парад

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Сотрудники Росгвардии у Кремлевского проезда в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник президента Юрий Ушаков напомнил о заявлении Минобороны в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удары по Москве в День Победы.
  • В заявлении говорится о возможности массированного удара по Киеву в случае реализации таких планов.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Заявление министерства обороны РФ содержит четкое предупреждение об ответных мерах в случае попыток Киева реализовать планы по срыву парада в день Победы в Москве, напомнил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В четверг в ходе брифинга Ушаков напомнил, что 4 мая министерство обороны РФ опубликовало официальное заявление в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удары по Москве в День Победы.
"В этом заявлении четко озвучено предупреждение, что в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы во время празднования 81-й годовщины Победы российская сторона будет вынуждена принять решительные ответные меры, включая массированный удар по Киеву, в частности по центру принятия решений политическим и военным руководством Украины", - сказал Ушаков.
