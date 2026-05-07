Россия призывает ответственно отнестись к предупреждению об ответе 9 Мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия настоятельно призывает всех ответственно отнестись к предупреждению Минобороны РФ насчет возможности ответа 9 мая, обеспечить эвакуацию граждан из Киева, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Минобороны РФ ранее сообщило, что в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина 8–9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. В заявлении также говорится, что ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы.
"Вчера наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан", - сказал Ушаков.
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что данное предупреждение выражено европейским странам из-за их активности в провокациях и поддержки Киева. Депутат выразил надежду на то, что европейские лидеры "утихомирят" киевский режим и не дадут ему осуществить провокации против России 9 мая.
"Я надеюсь. Если нет разума, пусть будет страх", - сказал он в беседе с "Газетой.Ru".
Минобороны РФ в своем заявлении 4 мая также говорило о целесообразности того, чтобы мирные граждане, жители Киева также покинули город, если России придется отвечать на угрозы со стороны киевского режима, напомнил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду сообщила, что МИД разослал во все аккредитованные дипмиссии ноту в связи с угрозами Владимира Зеленского нанести удар по Москве в День Победы в Великой Отечественной войне.