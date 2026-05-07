Ушаков: ряд зарубежных лидеров сами выразили желание посетить Москву 9 мая

Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.