15:34 07.05.2026 (обновлено: 16:40 07.05.2026)
Ушаков: ряд зарубежных лидеров сами выразили желание посетить Москву 9 мая

Репетиция воздушной части парада Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ряд зарубежных лидеров выразили желание посетить Москву 9 мая, сообщил Юрий Ушаков.
  • Он добавил, что специальные приглашения на празднование не рассылались, но некоторые иностранные деятели изъявили желание участвовать в мероприятиях.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ряд иностранных лидеров сами выразили желание посетить Москву в дни празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В этом году мы специальных приглашений не рассылали, но некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в эти торжественные дни и участвовать вместе с нашим руководством в мероприятиях соответствующих 9 мая", - сказал Ушаков журналистам.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Ранее Минобороны РФ сообщало, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.
