Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, с кем Путин встретится 9 мая - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 07.05.2026 (обновлено: 15:51 07.05.2026)
Ушаков рассказал, с кем Путин встретится 9 мая

Ушаков: Путин встретится с президентами Лаоса, Абхазии и Южной Осетии

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с президентами Лаоса, Абхазии, Южной Осетии и руководством Республики Сербской.
  • На празднование приедет лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии Милорад Додик.
  • Будут обсуждаться вопросы всестороннего дальнейшего развития двусторонних отношений России с Лаосом и другими странами.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым и руководством Республики Сербской, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Затем будут переговоры с президентом Лаоса Сисулитом. У него будет достаточно представительная делегация, и с нашей стороны тоже будет группа соответствующих представителей. Мы обсудим всестороннее дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Затем будет встреча с группой руководства Республики Сербской. Представители Республики, отмечу, что традиционно участвуют в торжественных мероприятиях по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков журналистам.
По словам помощника президента, также на празднование приедет лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, который всегда приезжает в Москву по этому поводу.
"Затем уже переговоры с президентом Абхазии и с президентом Южной Осетии", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Путин готовится к переговорам с зарубежными гостями, которые будут 9 мая
Вчера, 12:41
 
ЛаосАбхазияЮжная ОсетияВ миреЮрий УшаковВладимир ПутинРеспублика СербскаяТхонглун Сисулит
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала