Ушаков рассказал, с кем Путин встретится 9 мая

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 9 мая проведет встречи с президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым и руководством Республики Сербской, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"Затем будут переговоры с президентом Лаоса Сисулитом. У него будет достаточно представительная делегация, и с нашей стороны тоже будет группа соответствующих представителей. Мы обсудим всестороннее дальнейшее развитие наших двусторонних отношений. Затем будет встреча с группой руководства Республики Сербской. Представители Республики, отмечу, что традиционно участвуют в торжественных мероприятиях по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне", - сказал Ушаков журналистам.
По словам помощника президента, также на празднование приедет лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик, который всегда приезжает в Москву по этому поводу.
"Затем уже переговоры с президентом Абхазии и с президентом Южной Осетии", - добавил он.