Фицо возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве, заявил Ушаков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в Москве примет участие в мероприятиях в День Победы и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Помощник президента РФ отметил, что Фицо также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.