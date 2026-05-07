Фицо возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве, заявил Ушаков
15:33 07.05.2026 (обновлено: 15:45 07.05.2026)
Фицо возложит венок к могиле неизвестного солдата в Москве, заявил Ушаков

Председатель правительства Словакии Роберт Фицо
Председатель правительства Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы.
  • В Москве Фицо возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и проведет переговоры с Владимиром Путиным.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо в Москве примет участие в мероприятиях в День Победы и проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Состоятся переговоры с председателем правительства Словакии Робертом Фицо", - сказал Ушаков журналистам.
Помощник президента РФ отметил, что Фицо также возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.
МоскваСловакияРоссияРоберт ФицоЮрий УшаковВладимир ПутинДень Победы — 2026Политика
 
 
