ЦСКА продлил трех человек по контрактам

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЦСКА продлил соглашение с баскетболистами Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Антоном Астапковичем, сообщается на сайте московского клуба.

Сроки новых соглашений не уточняются.

Курбанову 39 лет, он является рекордсменом клуба по количеству матчей (851), предстоящий сезон также станет для форварда рекордным (19). Он трижды выиграл Евролигу с "красно-синими" (2006, 2016, 2019).

Бронзовый призер Олимпиады и чемпионата Европы Антонов выступает за армейцев с 2016 года и является капитаном команды, 36-летний форвард выиграл с командой Евролигу в 2019 году.