Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА продлил трех человек по контрактам - РИА Новости Спорт, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
14:27 07.05.2026 (обновлено: 15:00 07.05.2026)
ЦСКА продлил трех человек по контрактам

Баскетбольный ЦСКА продлил контракты с Курбановым, Антоновым и Астапковичем

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКАБаскетболист ЦСКА Никита Курбанов
Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА продлил контракты с баскетболистами Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Антоном Астапковичем.
  • Никита Курбанов является рекордсменом клуба по количеству матчей и трижды выиграл Евролигу с ЦСКА.
  • Семену Антонову 36 лет, он выступает за армейцев с 2016 года и является капитаном команды, а Антон Астапкович вернулся в клуб в 2022 году после того, как представлял ЦСКА на старте карьеры с 2015 по 2018 годы.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ЦСКА продлил соглашение с баскетболистами Никитой Курбановым, Семеном Антоновым и Антоном Астапковичем, сообщается на сайте московского клуба.
Сроки новых соглашений не уточняются.
Курбанову 39 лет, он является рекордсменом клуба по количеству матчей (851), предстоящий сезон также станет для форварда рекордным (19). Он трижды выиграл Евролигу с "красно-синими" (2006, 2016, 2019).
Бронзовый призер Олимпиады и чемпионата Европы Антонов выступает за армейцев с 2016 года и является капитаном команды, 36-летний форвард выиграл с командой Евролигу в 2019 году.
32-летний Астапкович представлял ЦСКА на старте карьеры с 2015 по 2018 годы и также позднее вернулся в клуб в 2022 году. На его счету победа в Евролиге сезона-2015/16.
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Сан-Антонио" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Миннесотой"
Вчера, 08:03
 
БаскетболЦСКАСемён АнтоновАнтон АстапковичНикита Курбанов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Краснодар
    Динамо Москва
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Б. Крейчикова
    66
    23
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Брага
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Ноттингем Форрест
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Шахтер Донецк
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    Райо Вальекано
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала