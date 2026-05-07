Трамп не упомянул Украину как одну из тем обсуждения с фон дер Ляйен

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил множество тем, в том числе Иран и торговую сделку между США и Евросоюзом, но не упомянул при этом Украину.