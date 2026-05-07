Трамп не упомянул Украину как одну из тем обсуждения с фон дер Ляйен - РИА Новости, 07.05.2026
22:36 07.05.2026 (обновлено: 22:56 07.05.2026)
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
  • В разговоре обсуждались темы, связанные с Ираном и торговой сделкой между США и Евросоюзом.
  • Конфликт на Украине в ходе разговора упомянут не был.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг сообщил, что в телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил множество тем, в том числе Иран и торговую сделку между США и Евросоюзом, но не упомянул при этом Украину.
"У меня состоялся замечательный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Мы обсудили множество тем, в том числе то, что мы полностью сходимся во мнениях о том, что у Ирана никогда не может быть ядерного оружия", - написал президент в соцсети Truth Social.
Также президент добавил, что он и глава Еврокомиссии обсудили торговую сделку ЕС и США и договорились, что блок снизит пошлины против США до нуля к 4 июля или Вашингтон немедленно повысит свои тарифы на европейские товары до "гораздо более высоких уровней".
При этом конфликт на Украине в посте американского лидера упомянут не был.
