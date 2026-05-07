Трамп пригрозил ЕС повышением тарифов, если он не снизит пошлины для США

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон немедленно повысит пошлины на европейские товары в том случае, если ЕС не обнулит свои пошлины на американскую продукцию до 4 июля.
"Было дано обещание, что ЕС выполнит свою часть соглашения и обнулит свои тарифы. Я согласился дать ей (председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен – ред.) время того, как наша страна будет отмечать свое 250-летие (4 июля – ред.) или тарифы, к сожалению, вырастут до гораздо более высоких уровней", - написал Трамп в Truth Social по итогам разговора с фон дер Ляйен.